3 мая, 21:57

Стало известно, как допинг мог попасть в организм футболиста «Спартака» Заболотного

Карпов: Заболотный мог сдать положительный допинг-тест из-за подделки препарата

Антон Заболотный. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный мог употребить запрещённое вещество случайно — вместе с лекарством для сосудов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, во время зимних сборов в Турции футболист купил препарат, который внешне не отличался от оригинала, однако оказался подделкой. После этого в организме игрока нашли запрещённое вещество.

Как утверждает источник, Заболотный сам уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о случившемся и добился снятия временного отстранения с 30 апреля.

Однако форварду всё равно грозят санкции — от предупреждения до дисквалификации на несколько лет. Окончательное решение, по предварительной информации, могут объявить после завершения его контракта со «Спартаком» (до конца июня 2026 года).

В теущем сезоне нападающий провёл за красно-белых девять матчей, но голами не отметился.

Ранее Заболотный заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил. Футболист также подтвердил, что его юристы добились снятия временного запрета, поэтому сейчас он может тренироваться, участвовать в матчах и выполнять свои обязательства перед клубом.

Артём Гапоненко
