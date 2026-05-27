Дегтярёв заинтриговал «крупными событиями» по возвращению России в мировой спорт

В ближайшие недели ожидаются ещё несколько крупных событий, связанных с возвращением российских сборных на международные турниры под национальным флагом. Об этом в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым рассказал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

Дегтярёв анонсировал возвращение сборной РФ на турниры. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Речь идёт о продолжении работы по восстановлению полноценного участия российских спортсменов в мировых соревнованиях. По его словам, федерации одна за одной объявляют о возвращении российской сборной с флагом и гимном. При этом там, где россиянам запрещали участвовать, теперь ждут их хотя бы под флагом организации.

«Ожидаем в ближайшие пару недель ещё пару крупных событий», — сказал министр спорта.

Ранее глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в июне сборная России по тайскому боксу выступит на Чемпионате мира с флагом и гимном. Турнир пройдёт в Малайзии с 16 по 26 июня 2026 года.