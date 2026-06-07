Российские синхронистки Осиюк и Пахомова выиграли золото чемпионата Европы

Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова выиграли золото на чемпионате Европы среди юношей и девушек в Люксембурге. Они победили в произвольной программе дуэтов. Судьи поставили им 180,2775 балла.

Второе место заняла Испания (155,1107), третье — Франция (151,3392). В сольной произвольной программе у мужчин серебро взял российский спортсмен Никита Бодров с результатом 195,1550 балла.

Чемпионат Европы по синхронному плаванию в Люксембурге проходит с 4 по 7 июня 2026 года. В нём участвуют юноши 13–16 лет и девушки 13–15 лет. Это первые соревнования с 2022 года, на которых российские синхронисты выступают под своим флагом и с гимном.

Напомним, все ограничения для российских и белорусских спортсменов сняли 13 апреля. Накануне россияне Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото на юношеском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Они победили в произвольной программе смешанных дуэтов, получив 204,1000 балла.