Российских атлетов допустили до соревнований под флагом РФ в 12 видах спорта

Российским спортсменам снова разрешили выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Правда, пока это касается только 12 видов спорта, которые входят в программу Олимпийских игр. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на экономическом форуме в Петербурге.

Вот список этих видов спорта: дзюдо, борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование.

Чернышенко заявил РИА «Новости», что Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас готов к разговору с Россией. При этом президент Владимир Путин ещё в апреле говорил, что наши спортсмены успешно возвращаются на мировую арену.

Самый свежий пример — федерация фехтования FIE допустила российских спортсменов к чемпионату мира в Гонконге, который пройдёт с 22 по 30 июля. Теперь они смогут участвовать там полноценно.