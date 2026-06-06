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Регион
6 июня, 11:40

Россияне выиграли два золота на юношеском ЧЕ по синхронному плаванию

Доминика Александрова, Никита Скляров.Обложка © VK / ФВВСР | синхронное плавание

Доминика Александрова, Никита Скляров.Обложка © VK / ФВВСР | синхронное плавание

Россияне Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото юношеского чемпионата Европы по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов. Судьи оценили их выступление в 204,1000 балла. Это намного выше, чем у серебряных призёров из Польши (163,8158) и бронзовых из Италии (163,5683).

Также золото завоевала Анна Данилова в сольной произвольной программе. Она набрала 230,2288 балла, опередив испанку Абриль Кабальеро-Гарсия (210,4188) и гречанку Мелина Касвики (209,2526).

Первенство Европы проходит в Люксембурге с 4 по 7 июня 2026 года. Соревнуются юноши 13–16 лет и девушки 13–15 лет. Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой World Aquatics с флагом и гимном.

Ограничения для спортсменов из России и Белоруссии сняли 13 апреля. Этап Кубка мира в китайском Сиане в мае стал первым международным стартом в сезоне.

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Наталья Афонина
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