Второе золото на чемпионате Европы по плаванию взяли российские синхронистки

Российская сборная по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы, проходящем в Париже. Судьи оценили выступление наших спортсменок в 303,2467 балла. Серебряными призёрами стали представительницы Испании (296,4299), бронза досталась команде Италии (284,6725).

Теперь в копилке сборной России на чемпионате Европы появилась вторая золотая медаль. Первое золото было завоевано в произвольной программе по синхронному плаванию. Помимо наград высшей пробы, в активе российских спортсменов на данный момент четыре серебряные и три бронзовые медали.

Накануне российские синхронистки завоевали первое золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили выступление отечественной команды в 285,0346 балла. Серебряные медали достались испанкам, набравшим 282,3541 балла, а бронза ушла итальянкам с результатом 256,1558. В составе победившей золотой восьмёрки выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.