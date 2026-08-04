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Регион
4 августа, 15:07

Второе золото на чемпионате Европы по плаванию взяли российские синхронистки

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российская сборная по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы, проходящем в Париже. Судьи оценили выступление наших спортсменок в 303,2467 балла. Серебряными призёрами стали представительницы Испании (296,4299), бронза досталась команде Италии (284,6725).

Теперь в копилке сборной России на чемпионате Европы появилась вторая золотая медаль. Первое золото было завоевано в произвольной программе по синхронному плаванию. Помимо наград высшей пробы, в активе российских спортсменов на данный момент четыре серебряные и три бронзовые медали.

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Накануне российские синхронистки завоевали первое золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили выступление отечественной команды в 285,0346 балла. Серебряные медали достались испанкам, набравшим 282,3541 балла, а бронза ушла итальянкам с результатом 256,1558. В составе победившей золотой восьмёрки выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

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Наталья Демьянова
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