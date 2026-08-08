Наши «русалочки» вернулись домой с золотом и раскрыли секрет победы над Испанией

Российская сборная по синхронному плаванию вернулась на родину с триумфом, завоевав три золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В аэропорту спортсменок встретили с хлебом-солью и песнями, устроив тёплый приём после блестящего выступления, пишет Zvezdanews.

В столице Франции наши девушки выиграли все три командные дисциплины: произвольную, техническую и акробатическую программы. Спортсменки отметили, что подготовка была долгой и упорной, а результат оправдал все ожидания.

Российских синхронисток встретили хлебом-солью после триумфа на ЧЕ в Париже. Видео © Zvezdanews

По словам спорстменок, главным соперником была сборная Испании, отличающаяся высоким артистизмом. Однако российская команда взяла верх благодаря техническому мастерству и сложности элементов. В произвольной программе тренеры сделали тактический ход, заменив последние связки, что позволило увеличить сложность и обеспечить победу.

«Испания — очень достойный соперник, они очень артистичны. Я рада, что мы своей техникой, своим исполнением смогли их победить. Как вы знаете, в произвольной программе тренеры совершили тактический ход — поменяли последние связки. Это позволило победить, потому что мы увеличили сложность. Это была самая высокая сложность на соревновании, это очень сильно помогло», — поделилась Агния Тулупова.

Возвращение домой стало ещё одной яркой страницей в истории команды, которая продолжает радовать болельщиков высокими достижениями, несмотря на все вызовы последних лет. Впереди у синхронисток новые старты и новые победы.

Напомним, российская команда по синхронному плаванию завоевала золото чемпионата Европы в акробатической программе в Париже с результатом 244,8221 балла, опередив Испанию (242,2428) и Италию (219,2545). Это первое выступление в дисциплине на Евро, годом ранее на мировом первенстве россиянки взяли серебро. Состав включал Дорошко, Коссову, Минаеву, Плеханову, Шабанову, Симонову, Смирнову и Тютюник.