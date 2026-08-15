Лучникам из России открыли путь на турниры с флагом и гимном
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Российские лучники снова смогут выступать с национальными флагом и гимном на международных турнирах. Ограничения снял исполком Всемирной федерации стрельбы из лука, сообщила пресс-служба организации.
Решение касается соревнований под эгидой мировой федерации. На европейских турнирах прежние правила пока сохранятся. Континентальная организация должна отдельно рассмотреть вопрос о статусе россиян.
«Возвращение российских спортсменов на соревнования по-прежнему зависит от соблюдения стандартных требований к допуску, квалификации и антидопинговым правилам», — говорится в сообщении.
Федерация также учтёт правила страны, которая принимает соревнования. На участие могут повлиять местные законы, визовые ограничения и решения государственных органов.
Российские лучники не участвовали в международных стартах после введения ограничений в 2022 году. В 2023 году Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. При этом рекомендация не касалась командных дисциплин.
В июле 2026 года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России. После этого организация призвала международные федерации отменить ограничения для российских спортсменов, в том числе в командных соревнованиях.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) принял решение восстановить в правах Федерацию скейтбординга и роллер-спорта России. Теперь российские спортсмены снова допущены до участия в международных турнирах с национальным флагом и гимном. С 2024 года они выступали в нейтральном статусе.
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