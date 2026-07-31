Россиянам вернули флаг и гимн на международных турнирах по армрестлингу
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Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
Решение принято перед предстоящим чемпионатом мира по армрестлингу. На турнир российская сборная сможет приехать в полноценном национальном статусе — без нейтральной символики и дополнительных ограничений.
Восстановлены и права Федерации армрестлинга России как полноправного члена международной организации. Российские спортсмены, тренеры, судьи и официальные лица снова смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой WAF.
Ограничения были введены Всемирной федерацией армрестлинга весной 2022 года. Тогда WAF отстранила российскую и белорусскую федерации, а также исключила их спортсменов, тренеров и официальных представителей из своих турниров.
Позднее россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, однако Федерация армрестлинга России отказалась принимать эти условия. Из-за этого сборная, в частности, пропустила чемпионат мира 2024 года в Греции.
Решение Всемирной федерации армрестлинга стало очередным шагом по возвращению российских сборных в международный спорт. Накануне, 30 июля, World Boxing отменил для россиян нейтральный статус: боксёры теперь смогут участвовать в турнирах на тех же условиях, что и представители других национальных федераций, в том числе под флагом своей страны. В мае Международная федерация гимнастики сняла все введённые с 2022 года ограничения с российских спортсменов и официальных лиц. А в апреле World Aquatics разрешила взрослым российским спортсменам и командам выступать в национальной форме, под флагом и с гимном. Решение распространяется в том числе на плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло.
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