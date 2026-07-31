Россиянам вернули флаг и гимн на международных турнирах по армрестлингу

Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Решение принято перед предстоящим чемпионатом мира по армрестлингу. На турнир российская сборная сможет приехать в полноценном национальном статусе — без нейтральной символики и дополнительных ограничений.

Восстановлены и права Федерации армрестлинга России как полноправного члена международной организации. Российские спортсмены, тренеры, судьи и официальные лица снова смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой WAF.

Ограничения были введены Всемирной федерацией армрестлинга весной 2022 года. Тогда WAF отстранила российскую и белорусскую федерации, а также исключила их спортсменов, тренеров и официальных представителей из своих турниров.

Позднее россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, однако Федерация армрестлинга России отказалась принимать эти условия. Из-за этого сборная, в частности, пропустила чемпионат мира 2024 года в Греции.