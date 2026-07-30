Российский бокс возвращается на мировую арену с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв

Международная федерация World Boxing допустила российских боксёров к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Решение действует для всех возрастных категорий. Федерация бокса России была принята в члены WB в начале 2026 года.

Восстановление спортивных связей обсуждали на встрече в Ташкенте в январе 2026 года. В ней участвовали президент WB и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин. Это решение особенно важно, так как именно WB уполномочен МОК проводить олимпийский турнир по боксу.

Сборная России уже планирует выступление на юниорском первенстве Европы в августе и взрослом чемпионате Европы в Болгарии в сентябре. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов. В апреле 2026 года World Boxing уже допускала россиян в нейтральном статусе, теперь ограничения сняты полностью.

Ранее European Gymnastics допустил российских гимнастов к стартам под флагом и с гимном, подтвердили в федерации. Решение исполкома вызвало протест 11 национальных федераций, требовавших сохранить запрет на символику. Напомним, в мае Международная федерация гимнастики уже сняла ограничения с россиян и белорусов.