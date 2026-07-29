Спорт вне политики, но не для всех: Зачем Брюссель вцепился в Дегтярёва после решения МОК

21-й пакет санкций ЕС, в который попал министр спорта России Михаил Дегтярёв, свидетельствует не о силе, а о том, что прежняя модель изоляции РФ исчерпывает себя. Такую оценку озвучила политолог и основатель АНО «Наследие Нации» Елена Штульман.

По её словам в комментарии RuNews24.ru, лозунг «спорт вне политики» западные функционеры применяют лишь тогда, когда это выгодно им самим. Нынешние ограничения стали запоздалой реакцией на решение МОК от 7 июля 2026 года о восстановлении прав Олимпийского комитета России и отмене нейтрального статуса.

Время для удара выбрано показательно: Москва добивается возвращения атлетов на международные соревнования с флагом и гимном. За последний год Дегтярёв провёл масштабные переговоры с МОК, международными федерациями, Олимпийским советом Азии и министрами спорта стран Азии, Африки и Ближнего Востока, и эта работа уже приносит плоды — смягчаются ограничения, возвращается национальная символика.

Штульман назвала почти анекдотической ситуацию, когда европейские чиновники защищают принцип «спорт вне политики» политическими же санкциями против человека, который этот принцип восстанавливает на практике. При этом сам министр продолжает диалог: сегодня он находится в Лозанне на переговорах с гендиректором Международного агентства по тестированию.

По мнению политолога, подобные меры дают обратный эффект — подрывают доверие к европейским институтам. Международное сообщество видит непоследовательность: от России требуют не вмешивать государство в спорт, а затем государственным решением пытаются ограничить спортивного руководителя именно в момент восстановления связей.

Эксперт резюмировала: усидеть на двух пьедесталах не получится. Приходится выбирать между Олимпийской хартией с равными правилами и санкционным циркуляром, где спортивные принципы подчиняются политической конъюнктуре.

Напомним, неделей ранее Совет ЕС включил в 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярёва. Помимо них, в списке из 48 физических лиц оказались экс-глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.