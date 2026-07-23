Евросоюз ввёл санкции против Дегтярёва и Мединского

Евросоюз включил помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва в 21-й пакет санкций. Соответствующие документы опубликовал Совет ЕС в Брюсселе. Всего в новом санкционном списке 48 физлиц.

Евросоюз объяснил ограничения против Мединского его деятельностью, которая, по утверждению Брюсселя, направлена на подрыв территориальной целостности Украины.

В санкционный перечень вошли бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018-2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Ограничения также затронули певца и композитора Александра Маршала. Совет ЕС связал решение с его поездками на освобождённые территории, концертами в поддержку российских военнослужащих и заявлениями о желании участвовать в специальной военной операции.

Под санкции попал и заместитель председателя Банка России Сергей Белов. В Совете ЕС заявили, что он курирует подразделения Центробанка, которые работают в том числе в новых регионах России.

«Таким образом, Сергей Белов несёт ответственность за реализацию действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в постановлении.

Кроме того, Евросоюз включил генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова в санкционный список 21-го пакета ограничений. В качестве обоснования введения санкций против Жарова указывается, что деятельность его холдинга якобы используется для формирования общественного мнения о конфликте на Украине. На этом основании Жарову вменяется «подрыв территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что 21-й пакет санкций Евросоюза затронул 170 организаций и 48 физических лиц. Брюссель также ввёл ограничения против 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств фигурантам списка. Совет ЕС опубликовал принятые решения в официальном журнале сообщества.