Дегтярёв назвал допуск российских гимнастов с флагом важным сигналом

Решение European Gymnastics допустить российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и гимном стало важным сигналом. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Европейский гимнастический союз ратифицировал снятие ограничений, ранее одобренное исполкомом организации. Теперь отечественные атлеты смогут выступать на европейских турнирах с национальной символикой.

По словам Дегтярёва, этот шаг показывает, что спортивное сообщество Европы поддерживает полноценное возвращение россиян на международные старты.

«Европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать <...> остаются лишь позицией маргинального меньшинства», — подчеркнул министр.

Ранее против отмены ограничений выступили 11 национальных федераций. Они требовали сохранить для россиян нейтральный статус и запрет на использование флага и гимна. Однако участники внеочередной Генеральной ассамблеи European Gymnastics окончательно утвердили решение исполкома. Оно распространяется также на спортсменов из Белоруссии.

В начале июля Международный олимпийский комитет также отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов. Михаил Дегтярёв заявил, что это решение должно ускорить полноценное возвращение России на мировую спортивную арену.