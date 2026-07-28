European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики на турниры

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) официально подтвердил допуск российских атлетов к международным стартам под национальным флагом и с гимном. Информацию об этом подтвердили в Федерации гимнастики России.

Ранее решение исполкома организации вызвало протест со стороны 11 национальных федераций, которые призывали сохранить запрет на использование российской символики. Напомним, что в мае текущего года аналогичное решение о снятии ограничений с россиян и белорусов приняла и Международная федерация гимнастики.

Напомним, ранее European Gymnastics вслед за всемирной федерации снял ограничения со сборной России. Теперь отечественные гимнасты смогут выступать под флагом и с гимном. Это случился уже в болгарской Варне, где с 27 по 31 мая пройдёт чемпионат Европы по художественной гимнастике.