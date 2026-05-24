Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 16:18

Дегтярёв назвал решение European Gymnastics по россиянам шагом к единому спорту

Обложка © ТАСС / ЕРА / GEORGIOS KEFALAS

Обложка © ТАСС / ЕРА / GEORGIOS KEFALAS

Снятие ограничений с россиян Европейским гимнастическим союзом — это шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Такую оценку дал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

По его словам, уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении отечественных гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Главным критерием вновь становится результат, а не внешние ограничения, отметил Дегтярёв.

Руководитель ведомства добавил, что вердикт союза будет ратифицирован, но воспринимать его как свершившийся факт допустимо уже сейчас. Это позволяет атлетам готовиться к турнирам без оглядки на прежние запреты.

Таким образом, российские спортсмены вновь получают доступ к крупным международным стартам. После формальной процедуры начнётся практическое включение команд в календарь соревнований.

Без ведущей страны соревноваться нельзя: Хоркина рада допуску российских гимнастов
Без ведущей страны соревноваться нельзя: Хоркина рада допуску российских гимнастов

Напомним, European Gymnastics (Европейский гимнастический союз) вслед за всемирной федерации снял ограничения со сборной России. Теперь отечественные гимнасты смогут выступать под флагом и с гимном. Это случился уже в болгарской Варне, где с 27 по 31 мая пройдёт чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Художественная гимнастика
  • Спортивная гимнастика
  • Михаил Дегтярев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar