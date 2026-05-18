Без ведущей страны соревноваться нельзя: Хоркина рада допуску российских гимнастов

Исполком World Gymnastics допустил российских спортсменов к международным стартам под национальным флагом и с гимном. Восстановление в правах касается всех пяти дисциплин, которые курирует ФГР. В перечень вошли спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика и аэробика. Прославленная российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина в комментарии Life.ru заявила, что невозможно объективно оценивать спортсменов без участия в турнирах ведущей «гимнастической» страны.

Мы с мировой арены не уходили, просто выступали без наших государственных символов. Мы выигрывали Кубки мира, было несколько серий, и наши гимнасты достойно выступали. Это решение правильное и чётко понятное для всей мировой общественности. Потому что нельзя без ведущей страны в гимнастических видах спорта, и это не объективная картинка, кто быстрее, выше и сильнее. Светлана Хоркина Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка

По словам Хоркиной, такому решению рада вся наша гимнастическая общественность, допуск россиян к соревнованиям с флагом и гимном придаст атлетам внутренних сил и стремления к победам.

«Я говорю сейчас больше об эмоциях, потому что, когда ты выступаешь с гимном и флагом, это немного по-другому, это более ярко, эмоционально. Порой даже чувствуешь, что есть какие-то силы, которые ведут тебя к победе. Такие, знаете, крылья нашей страны. Мне всегда помогал выигрывать мой гимн и флаг. Поэтому уверена, что нашим девчонкам и мальчишкам это придаст новую уверенность для будущих побед», — заключила чемпионка.