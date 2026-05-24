Российским гимнасткам вернули флаг перед чемпионатом Европы в Болгарии

Ранее Международная федерация гимнастики приняла решение снять ограничения с российских спортсменов. После этого в European Gymnastics сообщили, что документ о смягчении санкций в отношении россиян и белорусов опубликуют 24 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по тхэквондо пропустила чемпионат Европы в Германии из-за проблем с визами. Российские спортсмены подали документы ещё в начале апреля, однако паспорта с шенгенскими визами так и не получили. В состав команды на турнир входили 16 спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Владислав Ларин, чемпионка мира Лилия Хузина, а также призёры мирового первенства Артём Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов. Турнир в Мюнхене должен был стать первым международным стартом для взрослых российских тхэквондистов с национальной символикой за последние четыре года.