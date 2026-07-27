World Gymnastics призвала не ограничивать россиян в правах, но с нюансами

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выступила против дискриминации атлетов из России и Белоруссии, подчеркнув необходимость деполитизации спорта. В организации заявили, что соревнования должны оставаться нейтральной площадкой для укрепления солидарности и взаимоуважения. При этом в федерации уточнили, что в отдельных случаях организаторы турниров могут вводить собственные ограничения.

В федерации заявили о необходимости предоставления российским и белорусским атлетам права на полноценное участие во всех турнирах. Вместе с тем допускается возможность введения частных исключений в ситуациях, когда выполнение данных требований невозможно из-за законодательных ограничений или предписаний органов власти в странах проведения соревнований.

Напомним, 18 мая Международная федерация гимнастики официально сняла ограничения с российских спортсменов. Однако в июне мэр румынского города Клуж-Напока выразил протест против участия атлетов из РФ в Кубке вызова с использованием национальной символики, сославшись на то, что договорённости о проведении турнира были достигнуты до изменения правил World Gymnastics. В результате российская сторона приняла решение отказаться от участия в соревнованиях.