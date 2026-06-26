Российские гимнастки отказались ехать на Кубок вызова из-за запрета на флаг

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который должен пройти в румынском Клуж-Напоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Причиной отказа стали действия организаторов, которые заявили об отсутствии российского флага и гимна на соревнованиях.

«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг РФ и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах», — поделился пресс-атташе ФГР Линар Гинатуллин.

Также в федерации заявили, что подобные ограничения противоречат уставу и принципам международных спортивных организаций. Там подчеркнули, что российские спортсмены готовы выступать в состязаниях, если строго соблюдаются все установленные нормы и положения. Турнир пройдёт в Румынии с 26 по 28 июня.