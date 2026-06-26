Российские гимнастки отказались ехать на Кубок вызова из-за запрета на флаг
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Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который должен пройти в румынском Клуж-Напоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Причиной отказа стали действия организаторов, которые заявили об отсутствии российского флага и гимна на соревнованиях.
«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг РФ и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах», — поделился пресс-атташе ФГР Линар Гинатуллин.
Также в федерации заявили, что подобные ограничения противоречат уставу и принципам международных спортивных организаций. Там подчеркнули, что российские спортсмены готовы выступать в состязаниях, если строго соблюдаются все установленные нормы и положения. Турнир пройдёт в Румынии с 26 по 28 июня.
Напомним, исполком World Gymnastics допустил российских спортсменов к международным стартам под национальным флагом и с гимном. Такое постановление принято 17 мая 2026 года. Однако на нынешних состязаниях в Румынии организаторы «забыли» про документ. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что Россия требует допуска своих гимнасток на Кубок вызова в Клуж-Напоке с государственным флагом и гимном.
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