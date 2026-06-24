Мэр румынского города выступил против флага России на Кубке мира

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против участия российских спортсменов с национальной символикой на Кубке мира по художественной гимнастике.

По его словам, при согласовании турнира городские власти исходили из того, что Россия не будет использовать гимн и флаг. Он подчеркнул, что эта позиция остаётся неизменной.

«Я хочу чётко обозначить свою позицию — в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом», — приводит его слова Media Fax.

Соревнования запланированы с 26 по 28 июня.

Напомним, что ранее российским спортсменам снова разрешили выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Пока это касается 12 олимпийских видов спорта. В их числе — дзюдо, борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование.