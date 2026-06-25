Дегтярёв: Россия требует допуска гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что Россия требует допуска своих гимнасток на Кубок вызова в Клуж-Напоке с государственным флагом и гимном. Поводом послужило заявление мэра румынского города Эмиля Бока, который ранее выступил против национальной символики РФ.

«Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности воспрепятствовать выступлению российских спортсменок на Кубке мира под национальным флагом являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта», — заявил Дегтярёв.

Он подчеркнул, что угрозы мэра прозвучали в день, когда на сессии МОК приняли поправки в Олимпийскую хартию, усиливающие принцип политического нейтралитета. Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а ОКР — в Национальный олимпийский комитет Румынии. Также ОКР проинформировал МОК об инциденте.

В случае невыполнения требований, Россия будет добиваться от World Gymnastics применения санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований. Ранее Исполком World Gymnastics отменил все ограничения в отношении российских спортсменов.

Напомним, мэр Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что выступает против участия российских гимнасток с национальной символикой на Кубке мира. Он подчеркнул, что при согласовании турнира власти исходили из того, что Россия не будет использовать гимн и флаг, и эта позиция остаётся неизменной.