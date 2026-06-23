World Gymnastics ввела новые жёсткие правила награждения спортсменов

Международная федерация гимнастики World Gymnastics обновила регламент поведения спортсменов на церемониях награждения, усилив требования к этике и расширив перечень санкций за нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Новые положения закреплены в статьях 13 и 14 документа и подробно описывают допустимые и запрещённые действия на пьедестале. Под полный запрет попали любые формы политической, религиозной или расовой пропаганды, включая символы, знаки, сообщения, баннеры, одежду и жесты. Использование флагов также строго ограничено — разрешены только официальные национальные флаги, утверждённые федерацией.

Нарушение этих норм квалифицируется как серьёзный дисциплинарный проступок с расширенным набором последствий. Среди возможных санкций указаны дисквалификация, аннулирование результатов, лишение медалей и титулов. Контроль за соблюдением правил возложен на национальные федерации, которые могут понести дисциплинарную и финансовую ответственность за действия своих спортсменов.

Ранее на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине российские спортсменки завоевали четыре золотые медали и заняли призовые места в нескольких дисциплинах. Три высшие награды в личных упражнениях принесла команде София Ильтерякова, победившая в выступлениях с мячом, булавами и лентой. Ещё одно золото добавила Арина Ковшова, ставшая лучшей в упражнениях с обручем.