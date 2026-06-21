Российские гимнастки взяли четыре золота на Кубке вызова в Пекине

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который прошёл в Пекине. Лидером турнира стала София Ильтерякова, выигравшая три высшие награды — в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Ещё одно золото в копилку команды добавила Арина Ковшова, победившая в соревнованиях с обручем.

Кроме того, Ильтерякова взяла серебро в личном многоборье, а российская сборная стала второй в командном зачёте. В финале групповых упражнений с тремя обручами и четырьмя булавами наши гимнастки завоевали бронзу. Все выступления прошли под флагом России, а в честь побед звучал государственный гимн РФ.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Кубке вызова в Пекине, набрав 50,40 балла. Золото у Китая (52,15), бронза у Белоруссии (48,65). В составе команды выступили пять спортсменок из Санкт-Петербурга, для которых этот старт стал дебютным на международных турнирах. Соревнования завершатся 21 июня.