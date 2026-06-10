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Регион
10 июня, 15:59

«Зачем добивать спортсменку?» Губерниев вступился за Валиеву после допинг-скандала

Губерниев призвал не лишать Валиеву звания заслуженного мастера спорта

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против лишения Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Телеведущий заявил, что фигуристка достойна этого статуса и не нужно «добивать спортсменку на ровном месте».

В беседе со Sport24 Губерниев отметил, что Валиева, по его мнению, заслужила звание ЗМС. Он также напомнил, что фигуристка вернулась после долгой паузы, и выразил уверенность, что впереди у неё ещё могут быть большие победы.

«Если нас допустят до международных стартов, Камила ещё станет чемпионкой мира и выиграет Олимпиаду. Остаётся только дождаться этого момента», — сказал Губерниев.

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Камила Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Нестеровым

Ранее стало известно, что Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта, несмотря на отстранение за нарушение антидопинговых правил и аннулирование результатов Олимпиады-2022. В начале года фигуристка объявила о возвращении на большой лёд после четырёхлетней дисквалификации и попросила болельщиков о поддержке.

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Николь Вербер
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