Российские гимнастки взяли серебро в многоборье в Пекине

Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в многоборье на Кубке вызова в Пекине. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России. Российские спортсменки набрали 50,40 балла и заняли второе место в итоговом зачёте.

Победу одержала сборная Китая с результатом 52,15 балла. Бронзовые награды достались команде Белоруссии, набравшей 48,65 балла. В состав российской команды вошли Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова и София Солонская. Для спортсменок из Санкт-Петербурга этот старт стал дебютным на турнирах под эгидой международной федерации. Турнир в Пекине продолжается и завершится 21 июня.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Яна Заикина завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой.