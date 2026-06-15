Цискаридзе раскритиковал современный балет за замену искусства акробатикой

Нынешний балет перестал быть увлекательным зрелищем из-за падения общего культурного уровня и смещения акцентов с искусства на чистую технику, так раскритиковал современный балет народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, передаёт kp.ru.

«Зритель в XIX веке прекрасно считывал не только второй план, но и третий... Сейчас это не считывает никто. Потому всё приходится объяснять», — отметил артист.

По мнению Цискаридзе, современная публика потеряла способность понимать глубокие смыслы и символы, заложенные в классических постановках. Сам балет превратился в соревнование по акробатике, уступив в этом спортивным дисциплинам, а эпоха великих танцовщиков в России осталась в прошлом.

«Мне неинтересен сегодняшний балет, потому что я не хочу больше смотреть на крутящихся людей. В гимнастике и в фигурном катании это всегда делают лучше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Николай Цискаридзе продолжает карьеру уже не как танцор, а как драматический артист, и находит в этом большое удовольствие. Он никогда не выступает под настоящим именем, чтобы зрители не ассоциировали его с балетом, и постоянно учится актёрскому мастерству, подчёркивая, что это отдельная профессия, которую нельзя освоить, просто сняв пуанты.