Цискаридзе раскрыл, почему отказался от своего имени на театральной сцене

Николай Цискаридзе продолжает театральную карьеру, но уже не как танцор, а как драматический артист. Бывший балетный премьер рассказал Общественной Службе Новостей, что нашёл нишу, которая заменила ему сцену в пуантах.

Артист признаётся: новая профессия ему очень нравится, и он постоянно совершенствует актёрский дар. При этом на афишах и в титрах используется вымышленное имя.

«Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться», — пояснил он.

Знаменитость опровергает распространённое заблуждение, что танцевальный и драматический театры схожи.

«Актёрское мастерство — это отдельная профессия, которой нужно учиться. Ты не сможешь, сняв пуанты, выйти на сцену МХАТа и сразу играть главную роль, если не прошёл специальную подготовку», — подчеркнул Цискаридзе.

Он привёл яркую аналогию: полицейский не начнёт оперировать людей без медицинского образования, просто надев белый халат.

«С таким подходом далеко не уедешь. Вот и мне приходится сейчас учиться новой профессии», — добавил экс-танцор.

Цискаридзе продолжает сотрудничать с МХТ имени Чехова. Туда его некогда пригласил актёр Константин Хабенский.

Напомним, перед дебютом в МХТ Николай Цискаридзе взял псевдоним. Он вышел на сцену под псевдонимом Максим Николаев. Первой ролью звезды на драматической сцене стал персонаж из спектакля Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Он сыграл короля Франции Людовика XIV.