28 мая, 22:25

Заикина завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Обложка © MAX / Федерация гимнастики России

Российская спортсменка Яна Заикина завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Состязания проходят в болгарском городе Варна.

Результат россиянки составил 26,00 балла. Серебряным призёром стала украинка София Краинская, набравшая 25,75 балла. Замкнула тройку лидеров гимнастка из Германии Мелисса Диет с результатом 25,30 балла.

Ранее сообщалось, что первую медаль в копилку сборной России принесла Ксения Савинова. Она стала обладательницей серебряной награды в упражнениях с обручем.

Отметим, что нынешний чемпионат Европы, проходящий в Варне с 27 по 31 мая, — первое крупное международное соревнование для российских гимнасток после пятилетнего отсутствия, на котором они выступают под флагом страны.

Российские гимнастки чуть не пропустили чемпионат Европы после снятия санкций

Ранее сборная России по художественной гимнастике трижды подала протесты на оценки юниорок в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне. Российская сторона сочла часть судейских баллов заниженными. Оспаривались результаты Ксении Савиновой за выступления с булавами и обручем, а также Яны Заикиной за упражнение с лентой. Всего в первый день турнира команды подали шесть протестов.

Виталий Приходько
