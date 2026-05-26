Российские гимнастки чуть не пропустили чемпионат Европы после снятия санкций

Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Местные авиационные службы отказались согласовывать чартер, которым Федерация гимнастики России (ФГР) планировала доставить спортсменок в страну, сообщает RT.

По данным издания, отсутствие достаточного количества билетов на регулярные рейсы из Стамбула вынудило федерацию искать альтернативные варианты, однако болгарская сторона ответила отказом на запрос о чартерном разрешении. Тогда руководству ФГР пришлось обратиться напрямую к авиакомпании Turkish Airlines.

Перевозчик пошёл им навстречу и заменил рейсовый самолёт на борт большей вместимости, благодаря чему российская команда в полном составе сумела добраться до Варны, где и пройдёт турнир. Он продлится с 27 по 31 мая.

Напомним, российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии с национальной символикой. Ранее МФГ приняла решение снять ограничения с наших спортсменов.