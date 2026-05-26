Российские гимнастки чуть не пропустили чемпионат Европы после снятия санкций
Гимнастки из РФ чуть не опоздали на ЧЕ из-за отказа Болгарии согласовать чартер
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Местные авиационные службы отказались согласовывать чартер, которым Федерация гимнастики России (ФГР) планировала доставить спортсменок в страну, сообщает RT.
По данным издания, отсутствие достаточного количества билетов на регулярные рейсы из Стамбула вынудило федерацию искать альтернативные варианты, однако болгарская сторона ответила отказом на запрос о чартерном разрешении. Тогда руководству ФГР пришлось обратиться напрямую к авиакомпании Turkish Airlines.
Перевозчик пошёл им навстречу и заменил рейсовый самолёт на борт большей вместимости, благодаря чему российская команда в полном составе сумела добраться до Варны, где и пройдёт турнир. Он продлится с 27 по 31 мая.
Напомним, российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии с национальной символикой. Ранее МФГ приняла решение снять ограничения с наших спортсменов.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.