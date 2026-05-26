Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:53

Российские гимнастки чуть не пропустили чемпионат Европы после снятия санкций

Гимнастки из РФ чуть не опоздали на ЧЕ из-за отказа Болгарии согласовать чартер

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Местные авиационные службы отказались согласовывать чартер, которым Федерация гимнастики России (ФГР) планировала доставить спортсменок в страну, сообщает RT.

По данным издания, отсутствие достаточного количества билетов на регулярные рейсы из Стамбула вынудило федерацию искать альтернативные варианты, однако болгарская сторона ответила отказом на запрос о чартерном разрешении. Тогда руководству ФГР пришлось обратиться напрямую к авиакомпании Turkish Airlines.

Перевозчик пошёл им навстречу и заменил рейсовый самолёт на борт большей вместимости, благодаря чему российская команда в полном составе сумела добраться до Варны, где и пройдёт турнир. Он продлится с 27 по 31 мая.

Без ведущей страны соревноваться нельзя: Хоркина рада допуску российских гимнастов
Без ведущей страны соревноваться нельзя: Хоркина рада допуску российских гимнастов

Напомним, российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии с национальной символикой. Ранее МФГ приняла решение снять ограничения с наших спортсменов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Художественная гимнастика
  • Болгария
  • Турция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar