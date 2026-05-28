Заниженные баллы! Россия трижды подала протест на оценки гимнасток на чемпионате Европы
Сборная России по художественной гимнастике трижды подала протесты на оценки юниорок в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне. Российская сторона сочла часть судейских баллов заниженными. Об этом пишет ТАСС.
Оспаривались результаты Ксении Савиновой за выступления с булавами и обручем, а также Яны Заикиной за упражнение с лентой. Всего в первый день турнира команды подали шесть протестов.
Обращения по оценкам Заикиной и Савиновой с булавами отклонили. Протест по выступлению Савиновой с обручем был удовлетворён частично. По итогам дня Заикина вышла в юниорский финал с лентой, Савинова — с обручем, а Ева Чевтаева — с мячом. В командном первенстве среди юниорок россиянки заняли пятое место, победу одержали гимнастки из Болгарии.
Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. Для российских спортсменок это первый крупный международный старт после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.
Ранее Life.ru писал, что сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Местные авиационные службы отказались согласовывать чартер, которым ФГР планировала доставить спортсменок в страну.
