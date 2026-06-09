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9 июня, 08:30

Украинских спортсменов оштрафовали на 250€ за уход с подиума во время гимна РФ

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Двух представителей украинской сборной по параармрестлингу наказали штрафом за демонстративный уход с наградного подиума в момент звучания российского гимна. Об этом сообщает Tribuna.

Чемпионат Европы прошёл в Будапеште в период с 8 по 20 мая. Первое место занял россиянин Андрей Гаврилов (выступал в нейтральном статусе), вторым стал Леонид Сидорчук из Незалежной, третьим — украинец Дмитрий Луцишин. Когда на церемонии награждения организаторы включили гимн РФ, оба украинских атлета самовольно покинули подиум, что являлось прямым нарушением регламента турнира.

Луцишин пояснил, что решение уйти было принято после короткого обсуждения с тренером, и признался: в первые секунды он испытывал сильное потрясение. Позднее его пригласили на допинг-пробу, где сотрудник антидопинговой службы поинтересовался причиной такого поведения. Он также добавил, что каждому из них выписали штраф в размере 250 евро.

Отдельно отмечается, что, несмотря на нейтральный флаг россиянина, организаторы церемонии не только включили государственный гимн России, но и вывесили её национальный триколор.

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Ранее сообщалось, что гимнастка София Краинская из Украины закрыла глаза и уши во время гимна РФ на чемпионате Европы среди юниорок в Варне. Этот турнир стал первым за пять лет крупным международным соревнованием, где российские спортсменки выступали с национальным флагом и в сопровождении своего гимна.

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Вероника Бакумченко
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