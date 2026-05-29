Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна России на ЧЕ

Украинская спортсменка закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне.

Видео © MAX / Федерация гимнастики России

После победы Яны Заикиной в упражнениях с лентой на пьедестале зазвучал гимн России. Российская спортсменка начала подпевать, а обладательница второго места украинка София Краинская демонстративно достала наушники, надела их и прикрыла глаза и уши руками.

Этот чемпионат является первым крупным международным стартом для российских гимнасток после пятилетнего перерыва. Впервые за это время российские спортсмены выступают под флагом страны.

Напомним, результат россиянки составил 26,00 балла. Серебряным призёром стала украинка Краинская, набравшая 25,75 балла. Замкнула тройку лидеров гимнастка из Германии Мелисса Диет с результатом 25,30 балла.