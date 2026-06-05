«Перепрошитые на ненависть»: Захарова — о том, как Запад учит Украину использовать спорт для русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ прокомментировала Life.ru победу российской теннисистки Мирры Андреевой над соперницей из Украины Мартой Костюк. Дипломат заявила, что украинское общество «больно национализмом и неонацизмом», а спортсмены вынуждены демонстрировать русофобию из-за страха репрессий, включая насильственную мобилизацию.

Захарова назвала причины русофобии соперницы Андреевой. Видео © Life.ru

«Украинское общество больно и заражено национализмом, неонацизмом. Спортсмены вынуждены демонстрировать русофобию, иначе их самих — кого поколотят, кого исключат, кого заправят в мясорубку насильственной мобилизации. <...> Мы всё время говорим: спорт — про достижения. Для политики есть другие организации», — сказала Захарова.

По словам дипломата, киевские власти и западные партнёры перепрошили сознание граждан на ненависть к России и её традициям. Это приводит к чудовищным результатам, от которых содрогается мир. Она также раскритиковала попытки использовать спорт для продвижения политической повестки, заявив, что спортивные мероприятия должны быть посвящены достижениям, а не политике.

«Общество украинское перепрошито не на собственных традициях, любви своей истории, на сохранение собственной истории, а на ненависти чужой истории», — добавила Захарова.

Напомним, 19-летняя Мирра Андреева обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3. 23-летняя Костюк после матча не стала пожимать руку Андреевой, а направилась к судье, после чего ушла в раздевалку. В финале «Большого шлема» россиянка сыграет с Майей Хвалиньской из Польши. Матч запланирован на 6 июня, начало в 16:00 по московскому времени.