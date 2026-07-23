«44 секунды тряс кубики»: чемпион мира Айрат Фатыхов — о нардах, нервах и армянах

Нарды в России давно перестали быть только дворовой игрой. В 2022 году их официально признали видом спорта. Чемпионат России 2026 года собрал 466 участников из 54 регионов, а его призовой фонд составил 10 миллионов рублей.

Ещё масштабнее оказались соревнования в Тбилиси, где одновременно прошли первый официальный чемпионат мира по длинным нардам и международный турнир по коротким нардам. За призовой фонд в 500 тысяч долларов боролись 517 игроков из 59 стран. Россияне завоевали 13 медалей, а победителем блица стал президент Федерации нард Республики Татарстан Айрат Фатыхов.

В 11 турах Фатыхов одержал девять побед, потерпел только одно поражение и пропустил одну игру. В финале он обыграл представлявшего Грузию Эдуарда Назаряна со счётом 5:3 и стал первым в истории чемпионом мира по длинным нардам-блиц.

Фатыхов пришёл в нарды уже взрослым — просто несколько дней подряд наблюдал, как друзья не могут оторваться от доски. Теперь он чемпион России, многократный победитель международных турниров и человек, который перед важнейшими стартами намеренно перестаёт брать кубики в руки. Life.ru поговорил с ним о секундах, решающих исход партии, счастливых бросках, достойных поражениях и семье, без которой, по его словам, чемпионов не бывает.

Айрат Фатыхов на высшей ступени пьедестала после победы на международном турнире по нардам. Фото из личного архива нашего героя

Девять побед в 11 турах: «После финала пришло не ликование, а облегчение»

На первом официальном чемпионате мира по длинным нардам Фатыхов прошёл 11 туров, одержав девять побед. В решающем матче он уступал Эдуарду Назаряну 1:3, но сумел переломить игру и победил со счётом 5:3.

— Какой момент чемпионата мира оказался для вас самым тяжёлым?

— Самым опасным было не отставание в счёте, а желание начать думать о результате. Если ты мысленно уже проиграл, руки начинают ошибаться сами собой. Я заставил себя отключиться от эмоций и смотреть только на текущую позицию.

В нардах партия не заканчивается до последнего хода. Даже когда вероятность победы кажется небольшой, ситуация всё ещё может перевернуться.

В решающий момент мне удалось сохранить хладнокровие, правильно оценить риск и принять непростое решение. Конечно, удача тоже оказалась на моей стороне, но я всегда говорю: она приходит к тем, кто готов воспользоваться своим шансом.

После последнего броска я почувствовал не столько радость, сколько огромное облегчение. Лишь потом пришло понимание, что я стал первым чемпионом мира в этой дисциплине.

— Как вы отметили победу?

— Сначала хотелось просто спокойно посидеть и позвонить родным, друзьям, своей команде. Их радость была даже приятнее, чем возможность держать в руках кубок.

Потом, конечно, были поздравления и застолья. Отдельно собирались с родственниками, друзьями и соседями. Я часто бываю в длительных поездках, поэтому все успели соскучиться.

В аэропорту меня встретили с цветами и шариками. Это было неожиданно, весело и очень тепло.

В блице нельзя ждать идеального решения

Блиц превращает привычную интеллектуальную игру в соревнование не только с соперником, но и со временем. За несколько секунд игрок должен оценить позицию, просчитать риски и сделать ход, который уже невозможно отменить.

— Умение мгновенно принимать решения помогает вам за пределами игры?

— Безусловно. Блиц — это постоянная тренировка мозга. Когда на решение есть всего несколько секунд, учишься не паниковать, а быстро анализировать ситуацию, выделять главное и отвечать за свой выбор. Со временем это становится частью характера.

В работе тоже часто возникают моменты, когда нельзя бесконечно ждать идеальных условий. Нужно оценить риски и двигаться дальше.

Конечно, если в жизни есть возможность всё тщательно взвесить, ею надо пользоваться. Но иногда промедление обходится дороже возможной ошибки.

Нарды научили меня тому, что абсолютно идеальных решений не существует. Могут выпасть неожиданные кости, измениться позиция, появиться новые обстоятельства. Лучше сделать осознанный ход, чем бесконечно сомневаться.

Блиц ещё и воспитывает стрессоустойчивость. На часах остаются секунды, сердце бьётся быстрее, соперник оказывает давление, зрители наблюдают, а ты всё равно обязан сохранять спокойствие.

Этот опыт помогает и в переговорах, и на публичных выступлениях, и в управленческой работе.

Нарды давно вышли за пределы домашних посиделок: сегодня турниры собирают сотни игроков и тысячи болельщиков по всему миру. Фото © Telegram / Федерация нард России

Перед важным турниром я перестаю играть в нарды

За внешней неспешностью нард скрывается серьёзная нагрузка. Турнир может продолжаться много часов, а одна потеря концентрации способна перечеркнуть всю предыдущую работу.

— Как выглядит ваша подготовка к крупным соревнованиям?

— Она начинается задолго до первого броска. Многие думают, что достаточно просто много играть, но важнее разбирать партии.

После каждого турнира я возвращаюсь к сыгранным позициям, ищу ошибки и пытаюсь понять, почему принял именно такое решение. Честный разбор собственных промахов даёт больше роста, чем десятки автоматически сыгранных партий.

Обязательно тренируюсь с сильными соперниками разных стилей. Один действует агрессивно, другой максимально осторожно, третий любит психологически давить. Чем разнообразнее опыт, тем проще адаптироваться уже на соревновании.

Не менее важны психология и физическое состояние. Многочасовая игра требует огромной концентрации. Если человек не выспался, устал или плохо себя чувствует, ошибки появляются намного чаще.

Поэтому режим, прогулки, спорт, нормальное питание и полноценный отдых — такая же часть подготовки, как теория и тренировочные партии.

Перед турниром я стараюсь думать не о победе, а о процессе. Когда постоянно держишь в голове только результат, появляется лишнее напряжение. Гораздо правильнее концентрироваться на каждой отдельной партии и каждом ходе.

— Правда, что перед международными стартами вы, наоборот, не играете в нарды?

— Да. За неделю или две до серьёзного турнира я убираю нарды и играю только в бильярд. Хочу соскучиться по доске.

В 2012–2014 годах я очень увлекался бильярдом. Потом со мной почти перестали играть: говорили, что не могут обыграть. Сейчас перед сильными международными турнирами могу играть один.

Так я расслабляюсь, переключаю голову, а потом возвращаюсь к нардам с таким напором, который и помогает побеждать.

«Я тряс кубики 44 секунды»: матч, который Фатыхов пересматривал месяцами

В большом спорте иногда всё решает один бросок. Для Фатыхова таким моментом стал финал международного парного турнира 2017 года, собравшего 256 участников из 19 стран.

— Какой матч вы вспоминаете чаще всего?

— Наверное, первый крупный международный успех в 2017 году. В турнире участвовали 256 человек из 19 стран, а мы играли парами: один бросал кубики, второй помогал выбирать ход.

В финале у соперника оставалась одна фишка на единице. Мне нужно было выбросить минимум три и четыре. Единица или двойка означали поражение.

Я тряс кубики сначала четыре секунды, потом ещё 44. В итоге бросил — и получилось.

Это была моя первая победа на международном чемпионате. Потом ещё месяц или два по вечерам приходил домой и пересматривал ту игру. Очень интересный был матч.

— Как удаётся вытаскивать партии, которые кажутся почти проигранными?

— Нельзя опускать руки раньше времени. Самая большая ошибка — заранее признать поражение.

Когда отстаёшь, важно не пытаться одним ходом немедленно отыграть всё. Нужно продолжать искать лучшее решение в каждой конкретной позиции.

Так было и в финале чемпионата мира, когда я уступал 1:3. Сначала возвращаешь контроль над собой, а уже потом — над игрой.

«Прочитал книгу — и два года ничего не выигрывал»

В нарды Фатыхов начал играть примерно в 24–25 лет. Ни семейной спортивной династии, ни детских занятий с тренером у него не было: правила и стратегию будущий чемпион осваивал самостоятельно.

— Как нарды вообще появились в вашей жизни?

— Я пришёл к друзьям и увидел, что они играют в какую-то непонятную игру. На следующий день зашёл — они снова сидят за доской. На третий день — всё ещё играют.

Я подумал: раз люди не могут оторваться, наверное, здесь есть что-то действительно умное и интересное. Так и начал разбираться.

Первую партию я, скорее всего, проиграл, хотя до последнего думал, что выигрываю, — пока соперник не выбросил куш.

Учился практически сам: вникал в правила, стратегию, подсчёт пунктов, смотрел партии сильных игроков.

На первом международном турнире занял первое место, затем в Армении стал вторым, в Батуми — пятым. Тогда понял, насколько нарды объединяют людей: после соревнований у тебя появляются знакомые по всему миру.

— Теория помогала?

— Однажды меня спросили, читал ли я книгу по нардам на 448 страниц. Я ответил, что нет. Мне её подарили и сказали: прочитаешь — начнёшь занимать первые места.

Я прочитал и после этого около двух лет вообще ничего не мог выиграть. В итоге вернул книгу тем, кто её подарил, и сказал: «Играйте сами по книге, а я буду играть своим умом».

Это, конечно, шутка, но в ней есть важная вещь. Теория нужна, однако за доской нельзя механически воспроизводить чужие решения. Нужно понимать позицию, чувствовать темп и соперника.

В прошлом сезоне я забрал пять международных наград. Побеждал в Италии, Черногории и на Майорке. Затем стал чемпионом России, занял второе место на турнире в Ташкенте и выиграл чемпионат мира в блице.

Нарды — не женское дело? Этот миф уверенно опровергают спортсменки, которые всё чаще участвуют в крупных турнирах и сражаются за призовые места наравне с мужчинами. Фото © Telegram / Федерация нард России

«Уважать каждого, но не бояться никого»: как обыграть армянина в нарды

Армения считается одной из стран с наиболее сильной и узнаваемой культурой игры в нарды. Однако, уверен Фатыхов, национальность соперника не даёт ему преимущества ещё до начала партии.

— Есть ли у армянских игроков особый секрет?

— В Армении действительно много сильных игроков и особенное отношение к нардам. Но никакого национального секрета не существует.

Сильные мастера есть в России, Грузии, Азербайджане, Турции и других странах. Обыграть можно любого, если в конкретный день ты лучше подготовлен.

За столом национальность не имеет значения. Важны опыт, концентрация и умение использовать свой шанс.

Самая большая ошибка — заранее считать соперника непобедимым. Как только начинаешь бояться имени, проигрываешь ещё до первой партии.

Мой принцип простой: уважать каждого, но не бояться никого.

В финале чемпионата мира я играл с Эдуардом Назаряном, армянином, который представляет Грузию. Я уступал 1:3, но победил 5:3. После матча мы поблагодарили друг друга. Он один из сильнейших спортсменов.

Новичку сначала нужно научиться проигрывать

Даже чемпион мира побеждает далеко не в каждой партии. Поэтому важнейшим качеством игрока Фатыхов называет не способность праздновать успех, а умение правильно относиться к неудаче.

— Какие два совета вы дали бы человеку, который только начинает играть?

— Первый — научиться проигрывать достойно. Каждый сильный игрок прошёл через множество поражений.

Если после каждого проигрыша искать виноватых, жаловаться на кубики и невезение, прогресса не будет. Нужно честно разбирать свои ошибки и воспринимать неудачу как урок.

Начинать никогда не рано: самые юные игроки учатся считать ходы, принимать решения и достойно относиться к победам и поражениям. Фото © Telegram / Федерация нард России

Второй совет — любить сам процесс. Если человек приходит только ради побед, он быстро разочаруется: даже чемпионы мира выигрывают не всегда.

Но если нравится думать, искать решения и общаться с сильными соперниками, развитие происходит естественно.

И ещё важно уважать человека напротив независимо от его возраста, опыта или рейтинга. За столом все равны.

Кубики не виноваты: о ритуалах, суевериях и разговорах с удачей

Случайность остаётся частью нард: игрок не может заранее знать, какие числа выпадут на кубиках. Но чемпион убеждён, что одним везением невозможно объяснить ни серию побед, ни стабильные результаты на международных турнирах.

— Есть ли у вас ритуалы перед блиц-партией? Может быть, греете кубики или ищете особенный стул?

— К суевериям отношусь спокойно и не верю в них. У игроков бывает много привычек: кто-то бросает только определённой рукой, садится на одно и то же место, не разрешает трогать свои вещи. У меня строгих ритуалов нет.

Перед новой партией я стараюсь на несколько секунд полностью очистить голову от предыдущей. Неважно, победил ты или проиграл: следующая игра начинается с чистого листа.

Иногда друзья шутят, что после крупных побед мои кубики становятся счастливыми. Я отвечаю: побеждают не кубики, а подготовка, опыт и спокойная голова.

Хотя перед важным матчем действительно могу несколько секунд подержать их в руках. Но не ради удачи, а чтобы сосредоточиться.

Нарды становятся ближе молодому поколению: зумеры осваивают древнюю игру, в которой азарт сочетается со стратегией и расчётом. Фото © Telegram / Федерация нард России

— Самая смешная история за доской?

— На одном турнире очень эмоциональный игрок после каждого неудачного броска начинал разговаривать с кубиками и убеждать их исправиться. Все вокруг едва сдерживали смех.

В какой-то момент ему действительно невероятно повезло, и люди решили, что кубики наконец его услышали.

А однажды новичок после удачного броска вскочил праздновать победу, хотя партия была далека от завершения. Пока он радовался, опытный соперник спокойно доиграл позицию и выиграл.

После этого новичок сказал: «Теперь сначала доиграю, а потом буду праздновать».

Есть и любимая шутка игроков: «Когда я проиграл, кубики были против меня. Когда выиграл — они просто выполняли свою работу».

Люди действительно любят объяснять поражение невезением, а победу — исключительно мастерством.

«Папа, покажи, кто лучший»: победа, посвящённая сыну

За индивидуальным титулом, подчёркивает Фатыхов, всегда стоит большая команда. Победу в Тбилиси он посвятил восьмилетнему сыну Райяну, который позвонил отцу перед финальным матчем.

— Какую роль в ваших победах играет семья?

— Огромную. Зрители видят награждение, но за ним стоят годы подготовки, поездок и переживаний.

Семья остаётся рядом не только после триумфов, но и после тяжёлых поражений. Когда не получается, именно близкие помогают сохранить уверенность.

Каждая моя победа в определённой степени принадлежит семье, потому что она разделяет со мной весь путь.

Настоящий чемпион не побеждает в одиночку. За каждым достижением стоят близкие, друзья, коллеги, команда и федерация.

— Кому вы посвятили титул чемпиона мира?

— Сыну Райяну. Ему восемь с половиной лет. Когда я улетаю, он говорит: «Пап, покажи там, кто лучший, кто сильнее».

Перед финалом он снова позвонил и попросил: «Пап, покажи достойную, красивую игру и докажи, что ты лучший в мире».

Я ответил: «Хорошо».

Такая поддержка — самое главное. Эту победу я посвятил Райяну, всей нашей большой России, любимому Татарстану, друзьям, коллегам и болельщикам.

Сын говорит: «Пап, ты же лучший, никогда не расслабляйся». А отец даже на расстоянии контролирует: «Спину выпрями, глазами часто не моргай, играй спокойно». Перед партией я вспоминаю их слова.

Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку и популяризацию нашего вида спорта, Министерству спорта республики, Федерации нард Татарстана, моим старшим братьям, друзьям, коллегам и всей семье. Я очень ценю каждого.