Игры с мозгом: Карякин объяснил, как шахматы помогут детям победить клиповое мышление

Шахматы развивают у детей способность просчитывать ходы наперёд, анализировать и думать как за себя, так и за соперника. Этот вид спорта помогает бороться с клиповым мышлением и зависимостью от гаджетов. Об этом рассказал вице-чемпион мира по классическим шахматам, сенатор Российской Федерации Сергей Карякин в беседе с Life.ru в Международный день шахмат.

«В шахматах есть правило: «взялся — ходи». Прежде чем даже просто взяться за фигуру, ты уже должен подумать, как именно будешь ходить. В жизни ребёнок тоже начинает задумываться, стоит ли ему что-то говорить или делать, и только потом принимает окончательное решение», — сказал Карякин.

Что касается клипового мышления, то в шахматах стандартная ситуация — это когда ты думаешь над ходом 5–10 минут. Это значительно дольше, чем длится какой-то стандартный клип или рилс, заметил гроссмейстер.

«Поэтому шахматы, повторюсь, однозначно могут принести ощутимую пользу для развития детского мозга и помочь справиться с поверхностным восприятием информации», — заключил Карякин.

Ранее Life.ru рассказывал, что 11-летний российский шахматист Роман Шогджиев выполнил первую гроссмейстерскую норму на открытом чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым юным, кому это удалось. Для получения высшего звания ФИДЕ необходимо набрать рейтинг 2500, выполнить три нормы с перформансом от 2600 в турнире с гроссмейстерами из разных стран.