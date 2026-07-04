Движение, дружба и немного скуки: Советы психолога о том, чем занять ребёнка на каникулах

Лето для ребёнка 7–10 лет — это не просто отдых от учёбы. Это время, когда формируется характер, рождается дружба и накапливаются тёплые воспоминания на всю жизнь. Детский и семейный психолог, основатель онлайн центра психологической помощи «ЕВМ центр» Екатерина Маденко рассказала Life.ru, чем занять ребёнка летом, чтобы была польза, и родители не сошли с ума.

Главное правило: ребёнку нужно ничего не делать. Современные дети перегружены: школа, кружки, гаджеты. Их мозг почти никогда не остаётся в тишине, а ведь именно в моменты скуки рождается фантазия. Не пугайтесь фразы «Мне скучно» — это пространство для творчества. Дайте ребёнку полежать на траве, посмотреть на облака, поковыряться в песке. Не спешите включать планшет. Подождите — и он сам придумает занятие. Екатерина Маденко Детский и семейный психолог, основатель онлайн центра психологической помощи «ЕВМ центр»

По словам эксперта, младший школьник — это моторчик, который весь год сидел за партой. Летом тело должно «отдышаться». Что подойдёт: велосипед, ролики, самокат; плавание в реке или бассейне; бадминтон, фрисби, мяч; короткие походы в лес. Главное — не превращайте это в обязательную «спортивную программу». Двигаться нужно с радостью, а не по расписанию.

Творчество летом, по мнению специалиста, не должно оцениваться — важно дать ребёнку возможность пробовать новое руками: рисовать, лепить, мастерить. Чтение тоже не стоит превращать в обязанность: разрешите ребёнку выбирать книги по интересам, даже если это комиксы, и заведите традицию семейного чтения вслух перед сном. Особое внимание психолог уделяет общению. Летом у ребёнка должно быть время для друзей во дворе, а поездки в лагерь или к родственникам учат самостоятельности.

«Полностью запретить телефон нереалистично. Договоритесь о правилах: час планшета после прогулки или «живого» дела. Важно, чтобы правила соблюдали и родители — если мама весь день в телефоне, требовать от ребёнка отложить экран бесполезно», — предупреждает собеседница Life.ru.

Хороший принцип: одно лето — один новый навык. Научиться плавать, кататься на велосипеде, печь блины или играть в шахматы. Маленькая цель, к которой идёшь без напряжения. В конце лета у ребёнка будет ощущение: «Я вырос». Это формирует уверенность в себе.

«Не мучайте ребёнка занятиями каждый день. Достаточно 15–20 минут лёгких упражнений 2–3 раза в неделю. Если хочется — пусть ведёт летний дневник, записывая пару строк о дне», — добавила эксперт.

За всеми кружками и поездками не забывайте: больше всего ребёнок хочет быть просто рядом с вами. Играть в настолки, смотреть кино, болтать вечером на диване. Дети растут быстро. Каждое лето младшей школы — золотое время. Не тратьте его на «правильную организацию». Тратьте на близость. Лучшее лето — не самое насыщенное и дорогое. Это лето, в котором были движение, друзья, немного нового, чуть-чуть скуки, много солнца и родители рядом. Не старайтесь сделать каникулы «продуктивными». Сделайте их счастливыми. Счастье у детей складывается из простых вещей: тёплый ветер, мороженое, смех мамы, удочка с папой и пластырь в форме звёздочки.

Ранее эксперты Института дополнительного профессионального образования рассказали, как сделать отдых у бабушки и дедушки полезным и комфортным для ребёнка. Специалисты отметили, что у такого формата каникул есть плюсы: неспешные занятия, загородный воздух, семейные истории укрепляют связь с корнями. Однако строгие правила и чрезмерная опека могут ударить по самооценке, особенно у младших школьников и тревожных детей. Чтобы избежать проблем, психологи советуют сохранять ритуалы общения, заранее оговаривать с родственниками режим дня и внимательно следить за состоянием ребёнка.