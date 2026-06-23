Не наказание, а приключение: Как отправить ребёнка к бабушке на лето и не пожалеть об этом

Летние каникулы у бабушки и дедушки могут стать для ребёнка как доброй семейной традицией, так и эмоциональным испытанием. Эксперты Института дополнительного профессионального образования рассказали «Вечерней Москве», как сделать такой отдых полезным и комфортным.

Плюсов у поездки немало. Старшее поколение обычно имеет больше времени на неспешные занятия: совместная готовка, работа в саду, рыбалка или сбор грибов. Дети учатся новому, а взамен нередко обучают родственников современным гаджетам. Загородный воздух и размеренный ритм помогают перезагрузиться после учебного года. А семейные истории и старые фотографии укрепляют связь с корнями.

Однако есть и минусы. Строгие правила, чрезмерная опека или критика могут ударить по самооценке. Особенно тяжело разлуку с родителями переносят младшие школьники и тревожные дети. Позиция «потерпи, привыкнешь» здесь не работает, предупреждает психолог Мария Прочухаева.

Чтобы отдых удался, эксперты советуют сохранять ритуалы общения: созваниваться, обмениваться фото. Первые дни лучше провести вместе с ребёнком, чтобы он привык к новому месту. Заранее оговорите с родственниками режим дня, лимиты на сладкое и гаджеты. Не забывайте про подвижные игры — детям нужно движение. И внимательно следите за состоянием малыша: если он возвращается подавленным, формат каникул стоит пересмотреть.

А ранее россиянам назвали лучший способ занять ребёнка на каникулах. По словам специалиста, мозг несовершеннолетнего, особенно подростка, всегда выбирает самый доступный и привлекательный источник удовольствия. Для детей — это гаджеты, но запрещать ими пользоваться нужно с умом.