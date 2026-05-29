Life.ru узнал, чем оборачивается поездка на каникулы к бабушке без разрешения второго родителя
Согласие обоих родителей предусмотрено только при выезде ребёнка за границу
Родители имеют равные права в отношении ребёнка, и один из родителей вправе самостоятельно принимать решение о поездке внутри страны. Тем не менее, в спорных или конфликтных ситуациях рекомендуется иметь письменное согласие второго родителя, чтобы избежать возможных сложностей с транспортными компаниями, гостиницами или правоохранительными органами. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.
По российскому законодательству для поездок несовершеннолетнего ребёнка по территории России, в том числе к бабушке в другой город, нотариальное согласие второго родителя не требуется. Обязательное согласие обоих родителей предусмотрено только при выезде ребёнка за границу.
По словам эксперта, отец имеет полное право обратиться в полицию с заявлением о розыске ребёнка, если мать увезла его без согласия и не сообщает о местонахождении. Полиция обязана принять такое заявление и провести проверку.
Однако важно понимать: если ребёнок находится у матери — одного из законных представителей — это не считается похищением. Уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека) в таких случаях, как правило, не возбуждается. После установления места нахождения ребёнка полиция чаще всего выносит отказной материал.
«Подобные ситуации относятся к категории семейных споров и решаются в гражданском порядке — через суд об определении места жительства ребёнка или порядка общения с ним», — заключила специалист.
Ранее в Воронежской области неизвестная пара похитила мальчика с пляжа в Лисках. Полицейские нашли ребёнка за час. После оказания психологической помощи ребёнка передали родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком, и они хотели его проучить. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «похищение человека».
