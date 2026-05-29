Life.ru узнал, чем оборачивается поездка на каникулы к бабушке без разрешения второго родителя

Родители имеют равные права в отношении ребёнка, и один из родителей вправе самостоятельно принимать решение о поездке внутри страны. Тем не менее, в спорных или конфликтных ситуациях рекомендуется иметь письменное согласие второго родителя, чтобы избежать возможных сложностей с транспортными компаниями, гостиницами или правоохранительными органами. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По российскому законодательству для поездок несовершеннолетнего ребёнка по территории России, в том числе к бабушке в другой город, нотариальное согласие второго родителя не требуется. Обязательное согласие обоих родителей предусмотрено только при выезде ребёнка за границу. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

По словам эксперта, отец имеет полное право обратиться в полицию с заявлением о розыске ребёнка, если мать увезла его без согласия и не сообщает о местонахождении. Полиция обязана принять такое заявление и провести проверку.

Однако важно понимать: если ребёнок находится у матери — одного из законных представителей — это не считается похищением. Уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека) в таких случаях, как правило, не возбуждается. После установления места нахождения ребёнка полиция чаще всего выносит отказной материал.

«Подобные ситуации относятся к категории семейных споров и решаются в гражданском порядке — через суд об определении места жительства ребёнка или порядка общения с ним», — заключила специалист.

Ранее в Воронежской области неизвестная пара похитила мальчика с пляжа в Лисках. Полицейские нашли ребёнка за час. После оказания психологической помощи ребёнка передали родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком, и они хотели его проучить. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «похищение человека».