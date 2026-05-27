Пьяная пара украла ребёнка с пляжа под Воронежем, малыша нашли за час

В Воронежской области неизвестная пара похитила мальчика с пляжа в Лисках. Полицейские нашли ребёнка за час. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, 26 мая неизвестные мужчина и женщина силой посадили в машину 11-летнего мальчика. Злоумышленники увезли ребёнка в неизвестном направлении. Родители сразу обратились в правоохранительные органы.

«Мои коллеги из ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области в течение часа раскрыли похищение ребёнка, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — сообщила Волк в Telegram-канале.

Полицейские вычислили 25-летнего парня и 21-летнюю девушку. В момент задержания оба были пьяны. В их квартире оперативники нашли похищенного мальчика. После оказания психологической помощи ребёнка передали родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком, и они хотели его проучить.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «похищение человека». Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

