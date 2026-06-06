Юный шахматный гений из России установил рекорд на турнире в Азии

Российский шахматист Роман Шогджиев, которому всего 11 лет выполнил первую гроссмейстерскую норму. Роман стал самым юным шахматистом, кто смог добиться такого успеха. Историческое событие произошло на открытом чемпионате Азии, который прошёл в Улан-Баторе. О достижении юного спортсмена сообщила пресс-служба Федерации шахмат России

Гроссмейстер — высшее звание, присваиваемое Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Чтобы его заслужить, необходимо набрать рейтинг Эло не ниже 2500 пунктов и выполнить три нормы. Для одной из них требуется показать перформативный рейтинг не менее 2600 баллов в турнире продолжительностью от девяти туров с контролем времени не менее 120 минут. Также в состязании должны участвовать минимум три гроссмейстера из разных стран и работать судья международной категории. Шогджиев выполнил первую норму, теперь ему осталось выполнить ещё две для получения полноценного звания.

На сегодняшний день рекордсменом по самому раннему получению титула остается американец Абхиманью Мишра. В 2021 году он стал обладателем звания в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.

На чемпионате в Монголии Шогджиев занял десятое место. Выиграл соревнования китайский шахматист Кун Сянжуй. Третье и четвёртое места заняли россияне Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин