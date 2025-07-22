10-летний российский шахматист-вундеркинд стал самым юным международным мастером

Вундеркинд из России стал самым юным шахматистом, выполнившим все три обязательных норматива для получения этого звания. На момент рекорда гению исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день. Таким образом, он превзошёл Фаустино Оро из Аргентины, который стал международным мастером в возрасте 10 лет, 8 месяцев и 16 дней. Шогджиев играл партию даже с чемпионом мира, гроссмейстером Анатолием Карповым.