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22 июля, 08:01

10-летний российский шахматист-вундеркинд стал самым юным международным мастером

10-летний шахматист Шогджиев из РФ стал самым молодым международным мастером

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев. Обложка © Федерация шахмат России/Этери Кублашвили

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев. Обложка © Федерация шахмат России/Этери Кублашвили

Международная шахматная федерация (FIDE, ФИДЕ) присовила десятилетнему российскийому шахматисту-гению Роману Шогджиеву статус международным мастера. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат РФ.

«Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», – рассказали в федерации.

Вундеркинд из России стал самым юным шахматистом, выполнившим все три обязательных норматива для получения этого звания. На момент рекорда гению исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день. Таким образом, он превзошёл Фаустино Оро из Аргентины, который стал международным мастером в возрасте 10 лет, 8 месяцев и 16 дней. Шогджиев играл партию даже с чемпионом мира, гроссмейстером Анатолием Карповым.

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Андрей Бражников
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