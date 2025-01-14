Играл с Карповым: В ФШР рассказали о достижениях юного шахматиста-рекордсмена Шогджиева
ФШР: Российский шахматист-вундеркинд Шогджиев играл с гроссмейстером Карповым
Анатолий Карпов и Роман Шогджиев. Обложка © Wikipedia / Федерация шахмат Москвы
Девятилетний российский шахматист-вундеркинд Роман Шогджиев играл партию даже с чемпионом мира, гроссмейстером Анатолием Карповым. Об этом рассказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. Он подчеркнул, что разглядел талант юного дарование ещё при первой встрече три года назад.
«Он играл даже показательную партию с Анатолием Карповым. И было видно, что мальчик, во-первых, великолепно соображает, очень быстро, отличная реакция. Очень любит шахматы, готов играть», — отметил вице-президент ФШР.
По его словам, усидчивость, умение концентрироваться и искренне радоваться успеху — это качества, которые сразу выделяют ребёнка среди других. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что у Шогджиева сразу были заметны задатки большого спортсмена.
Напомним, ранее девятилетний шахматист Роман Шогджиев установил уникальный рекорд. Он стал самым молодым игроком в истории, кто получил балл международного мастера. Кроме того, вундеркинд попал в тройку шахматистов, набравших 2300 очков в рейтинге Эло до десятилетия.