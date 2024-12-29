«Блестяще справились»: Путин поздравил 18-летнего Мурзина с победой на ЧМ по рапиду

Президент России Владимир Путин поздравил 18-летнего гроссмейстера Володара Мурзина, который одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке. Российский лидер отметил его мастерство и прекрасную подготовку. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И конечно, отрадно, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены», — говорится в сообщении.