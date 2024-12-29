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29 декабря, 13:52

«Блестяще справились»: Путин поздравил 18-летнего Мурзина с победой на ЧМ по рапиду

Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду

Президент России Владимир Путин поздравил 18-летнего гроссмейстера Володара Мурзина, который одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке. Российский лидер отметил его мастерство и прекрасную подготовку. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И конечно, отрадно, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены», — говорится в сообщении.

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Песков поздравил российских шахматистов с победой на ЧМ по рапиду

Напомним, российские шахматисты блистательно выступили на чемпионате мира по рапиду, который состоялся в Нью-Йорке. Золото досталось Володару Мурзину, вторым турнир завершил Александр Грищук, а бронзу забрал Ян Непомнящий.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Seshadri Sukumar

Мария Любицкая
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