Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Российские шахматисты блистательно выступили на чемпионате мира по рапиду, который состоялся в Нью-Йорке. Золото досталось 18-летнему шахматисту Володару Мурзину, вторым турнир завершил Александр Грищук, а бронзу завоевал Ян Непомнящий.

В прошлом году чемпионом мира по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, но на этот раз его дисквалифицировали за несоблюдение дресс-кода. При этом спортсмен отказался переодеваться из принципа.