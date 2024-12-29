Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 02:24

Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Екатерина Лагно и Володар Мурзин. Обложка © X / FIDE_chess

Екатерина Лагно и Володар Мурзин. Обложка © X / FIDE_chess

Российские шахматисты блистательно выступили на чемпионате мира по рапиду, который состоялся в Нью-Йорке. Золото досталось 18-летнему шахматисту Володару Мурзину, вторым турнир завершил Александр Грищук, а бронзу завоевал Ян Непомнящий.

В женском же рапиде отличилась россиянка Екатерина Ланго. Спортсменка заняла третье место.

Общий призовой фонд ЧМ по блицу и рапиду составляет 1,429 миллиона долларов. Победители мужских турниров получат 90 тысяч долларов, женских — 60 тысяч.

Гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за пиджак и джемпер на шахматном турнире
Гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за пиджак и джемпер на шахматном турнире

В прошлом году чемпионом мира по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, но на этот раз его дисквалифицировали за несоблюдение дресс-кода. При этом спортсмен отказался переодеваться из принципа.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • FIDE (ФИДЕ — Международная шахматная федерация)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar