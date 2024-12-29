Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке
Екатерина Лагно и Володар Мурзин. Обложка © X / FIDE_chess
Российские шахматисты блистательно выступили на чемпионате мира по рапиду, который состоялся в Нью-Йорке. Золото досталось 18-летнему шахматисту Володару Мурзину, вторым турнир завершил Александр Грищук, а бронзу завоевал Ян Непомнящий.
В женском же рапиде отличилась россиянка Екатерина Ланго. Спортсменка заняла третье место.
Общий призовой фонд ЧМ по блицу и рапиду составляет 1,429 миллиона долларов. Победители мужских турниров получат 90 тысяч долларов, женских — 60 тысяч.
В прошлом году чемпионом мира по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, но на этот раз его дисквалифицировали за несоблюдение дресс-кода. При этом спортсмен отказался переодеваться из принципа.