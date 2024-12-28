«Идите к чёрту»: Карлсен резко прокомментировал штраф FIDE из-за джинсов

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что он не стал бы переодевать джинсы на чемпионате мира по рапиду. Своё решение он назвал делом принципа. Международную шахматную федерацию (FIDE) норвежец резко осудил, пожелав идти куда подальше.

Чемпионат мира по блицу и рапиду проходит в Нью-Йорке. Во время второго дня турнира Карлсену выписали штраф, а также предъявили нарушение за несоблюдение дресс-кода. С девятого раунда шахматиста вовсе сняли, так как он отказался переодевать джинсы. Как объяснил сам Карлсен, тот день для него оказался тяжёлым — он проиграл партию, чувствовал себя неважно. Во время игры ему предъявили штраф, а затем и вовсе выгнали с турнира за отказ переодеться «прямо сейчас».

«Я сказал, что переоденусь завтра, если так можно, они ответили: «Ты должен переодеться сейчас». Тогда это стало для меня своего рода делом принципа, и вот мы здесь. Я не подавал апелляцию, я уже староват, чтобы беспокоиться из-за этого. Если они хотят так себя вести и никто не хочет отступать — всё хорошо. Я поеду туда, где погода лучше, чем здесь. Вот и всё», — сказал Карлсен ютуб-каналу Take Take Take.

Он также вспомнил другую историю, когда FIDE, с его слов, буквально преследовала игроков, побуждая их не подписывать контракт с Freestyle. Организация грозилась не допускать несогласных к циклу чемпионата мира. Уже тогда терпение Карлсена было на пределе. Подводя итог, он заявил, что ответил организаторам, чтобы те «шли к чёрту».