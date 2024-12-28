Гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за пиджак и джемпер на шахматном турнире

Российский шахматист Ян Непомнящий сообщил в соцсети X, что был оштрафован на 200 долларов за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Он показал «неподходящий» образ в соцсетях: на снимке гроссмейстер стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер. При этом спортсмен подчинился решению арбитра и продолжил участие в турнире.

«Штраф в размере 200 долларов (надеюсь) поступит в Фонд исследований шахматной моды», — иронично отреагировал Непомнящий.

Штраф в 200 долларов за джинсы получил и 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Однако норвежец отказался переодеваться, за что был дисквалифицирован с турнира.

Магнус Карлсен после дисквалификации. Фото © FIDE

Инциденты прокомментировала Международная шахматная федерация (FIDE). В официальном заявлении говорится, что спортсмены обязаны соблюдать правила турниров, в том числе и те, которые касаются дресс-кода. Они разработаны с учётом мнений профессиональных игроков и экспертов.