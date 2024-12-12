Гукеш уверенно обыграл Лижэня и стал 18-м чемпионом мира по шахматам

Индийский шахматист Доммараджу Гукеш одержал победу над китайским соперником Дином Лижэня, став чемпионом мира. Спортсмены встретились в Сингапуре и сыграли 14-ю партию в борьбе за шахматную корону. Гукеш на этот раз играл чёрными и обошёл противника с общим счётом 7,5:6,5.

Гроссмейстеры начали игру по Староиндийскому стилю, в середине партии борьба шла на равных. Однако Лижэнь допустил грубую ошибку в эндшпиле, неудачно разменяв фигуры, что привело к преимуществу Гукеша. Индииец смог идеально провести пешечное окончание, после чего китайский спортсмен сдался. Таким образом 18-летний Гукеш стал 18-м чемпионом мира и самым молодым в таком статусе. К слову, Лижэню 32 года, в прошлом году он добился чемпионского титула, одержав победу над шахматистом из России Яном Непомнящим.