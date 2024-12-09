Гроссмейстер Карякин рассказал об игре в шахматы с бойцами СВО: «Были ничьи»

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что во время поездки на СВО играл с бойцами в шахматы и даже не хотел уезжать домой. Иногда солдатам даже удавалось достичь ничьи, говорит шахматист на форуме Знание.Герои в Национальном центре «Россия».

Карякин про игру в шахматы с бойцами СВО. Видео © Telegram / Знание.Новости

«Я тогда приехал, мы поиграли в шахматы и, честно говоря, уезжать обратно не хотелось. Остался бы там. <...> Мы с ними боремся. А там по-разному бывает. <...> Выигрыша не было, но ничьи были», — пояснил Карякин.