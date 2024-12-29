Песков поздравил российских шахматистов с победой на ЧМ по рапиду

Триумф российских шахматистов на чемпионате мира по рапиду в очередной раз подтвердил силу отечественной школы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков. Он пожелал спортсменам таких побед и в будущем.

«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото. Это ещё раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна. И, конечно, нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее», — сказал он, добавив, что вся страна гордится ими.