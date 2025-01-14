Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 07:35

Девятилетний российский шахматист-вундеркинд установил уникальный рекорд

Девятилетний российский шахматист Шогджиев установил уникальный рекорд

Роман Шогджиев. Обложка © Федерация шахмат Москвы

Роман Шогджиев. Обложка © Федерация шахмат Москвы

Юный российский шахматист Роман Шогджиев, которому всего девять лет, установил уникальное достижение. Мальчик стал самым молодым игроком в шахматы в истории, кто получил балл международного мастера. Кроме того, Шогджиев попал в тройку шахматистов, набравших 2300 очков в рейтинге Эло до 10-летия.

Портал Chess.com уточняет, что соответствующее достижение Роман установил в декабре прошлого года на RadnickiChess IM в столице Сербии Белграде, где он занял второе место после местного 60-летнего шахматиста Суата Аталика. На тот момент россиянину было 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Таким образом он побил рекорд аргентинца Фаустино Оро, которому сейчас 11 лет.

Украинский шахматист расплакался после драматичного поражения на турнире в США
Украинский шахматист расплакался после драматичного поражения на турнире в США

Ранее Life.ru писал, что 18-летний российский шахматист Володар Мурзин победил на чемпионате мира по рапиду. Его поздравил президент РФ Владимир Путин.

Никита Никонов
  • Новости
  • шахматы
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar