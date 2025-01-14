Девятилетний российский шахматист-вундеркинд установил уникальный рекорд

Юный российский шахматист Роман Шогджиев, которому всего девять лет, установил уникальное достижение. Мальчик стал самым молодым игроком в шахматы в истории, кто получил балл международного мастера. Кроме того, Шогджиев попал в тройку шахматистов, набравших 2300 очков в рейтинге Эло до 10-летия.

Портал Chess.com уточняет, что соответствующее достижение Роман установил в декабре прошлого года на RadnickiChess IM в столице Сербии Белграде, где он занял второе место после местного 60-летнего шахматиста Суата Аталика. На тот момент россиянину было 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Таким образом он побил рекорд аргентинца Фаустино Оро, которому сейчас 11 лет.